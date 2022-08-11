На Волыни зафиксировали первый случай новой разновидности вируса "Омикрон"

В области обнаружили первый случай новой разновидности вируса Омикрон "ВА.5", вызвавший рост заболеваемости в Европе и уже зарегистрированный в других областях Украины.

Заболела женщина, жительница Луцкого района.

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней Волыни.

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Как отметили эпидемиологи, известно, что волынянка недавно вернулась в Украину из Италии, где, вероятно, заразилась новой разновидностью вируса. Он отличается от других штаммов быстрым распространением инфекции.

По данным эпиднадзора в Волынской области наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Возросло также количество больных среди детей.

Что известно о новой разновидности?

Подтип BA.5 штамма "Омикрон" впервые был обнаружен в Южной Африке в образце, отобранном 25 февраля 2022 года.

В мае этого года в Европейском центре контроля и профилактики заболеваний назвали подтипы ВА.4 и ВА.5 вызывающими беспокойство.

По состоянию на 17 июля подтип ВА.5 штамма "Омикрон" выявляют у более чем 75% образцов, отобранных у пациентов с COVID-19 в США и почти у 80% образцов в Великобритании.

В среднем этот подтип распространяется в странах Европы на 50% быстрее по сравнению с подтипом ВА.2, который распространялся этой зимой сразу после первичного штамма "Омикрон".

По данным ВОЗ, на фоне распространения подтипа ВА.5 в Европе начало расти количество тяжких случаев и смертей.

Ранее стало известно, что во Львовской области растет количество больных COVID-19: есть подозрения на новый штамм.

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