Пункты вакцинации возобновили работу после праздничных выходных: где можно получить прививку

Пункты вакцинации возобновили работу после праздничных выходных: где можно получить прививку

С начала вакцинальной кампании прививки получили 14 713 311 человек, сообщили в Минздраве.

После двух новогодних выходных дней, 1 и 2 января, пункты прививки работают в штатном режиме и каждый желающий украинец может получить прививку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине – закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию", – сообщили в министерстве.

Желающие провакцинироваться могут узнать график работы и записаться на прививку можно здесь или через контакт-центр Минздрава 0800602019.

Отмечают, на 3 января прививки получили 14 713 311 человек, из них первую дозу – 14 713 309 человек, две дозы – 13 734 741 человека. Получить дополнительную дозу – 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека. В общей сложности осуществили 28 457 565 прививок.

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