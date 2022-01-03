В Минздраве спрогнозировали, когда штамм "Омикрон" охватит всю Украину

В Минздраве спрогнозировали, когда штамм "Омикрон" охватит всю Украину

По данным СНБО, широкое распространение штамма "Омикрон" может произойти в Украине в феврале.

В Министерстве здравоохранения дали прогноз, когда Украине следует ожидать широкого распространения штамма "Омикрон". Главный государственный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что уже в январе "Омикрон" может охватить всю Украину.

Об этом он рассказал в интервью "Общественному".

По его словам, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из- за штамма "Омикрон".

"COVID-19 в Украине идет с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, регистрируемые в Европе, в Украину приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там", — пояснил Кузин.

Отметим, по прогнозам Совета национальной безопасности и обороны, широкое распространение штамма "Омикрон" может произойти в Украине в феврале.

Ранее о том, что Украине не обойти вспышку коронавируса из-за "Омикрона", сообщала в интервью ТСН.ua эпидемиологиня Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

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