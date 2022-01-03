В Южной Корее зафиксировали первые смерти среди инфицированных "Омикроном"

Умершим было более 90 лет.

В Южной Корее зарегистрировали два первых случая смерти среди инфицированных штаммом "Омикрон".

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

Умершие проживали в городе Кванджу. Им было больше 90 лет. Кстати, тесты на штамм показали положительный результат уже после смерти.

Всего за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 2 993 случаев коронавируса. Умерло 36 инфицированных.

Следует отметить, что "Омикрон"-штамм COVID-19 обнаружили всередине ноября в ЮАР и Ботсване. По информации Всемирной организации здравоохранения, мутацию обнаружили уже в 106 странах мира.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что штамм "Омикрон" уже через несколько недель будет доминировать в Европе. Этот вид коронавируса в настоящее время преобладает в Великобритании, Дании и Португалии. Его считают наиболее заразным.

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