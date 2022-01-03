Почти месяц была в коме: в Великобритании медики спасли больную COVID-19 женщину, дав ей виагру

Почти месяц была в коме: в Великобритании медики спасли больную COVID-19 женщину, дав ей виагру

Женщина согласилась на экспериментальное лечение коронавируса.

В Великобритании 37-летняя медсестра вышла из медикаментозной комы, вызванной коронавирусом после того, как ей дали виагру.

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Об этом сообщает thesun.co.uk.

По данным издания, 37-летняя медсестра Моника Алмейда из-за COVID-19 почти месяц провела в коме. Также у нее диагностировали астму.

37-летняя медсестра из города Линкольншир заболела коронавирусом в октябре. С тех пор ее состояние резко ухудшалось. Ее госпитализировали в реанимацию и 16 ноября ввели в состояние медикаментозной комы. До этого Моника Алмейда подписала документы о том, что она соглашается принять участие в экспериментальном лечении. Когда состояние женщины ухудшалось, ей дали виагру, после чего женщине стало лучше и 14 декабря она вышла из комы.

thesun.co.uk

"Виагра спасла меня. Через 48 часов после приема препарата я начала дышать. Этот препарат расширяет кровеносные сосуды. У меня была еще и астма, а потому дыхательным путем нужна была помощь", — говорит Моника Алмейда.

Жительница Великобритании вспоминает, что когда она пришла в себя, то ей рассказали о лечении виагрой. Она отмечает, что сначала думала, что это шутка, но сейчас благодарна медикам.

Перед Рождеством медсестра была выписана из больницы, однако ее ждет длительная реабилитация. Женщина отмечает, что ей помогло еще и то, что она была вакцинирована. Она призвала других людей также прививаться от коронавируса.

Издание добавляет, что Великобритании пациентов больных коронавирусом могут лечить виагрой, если они согласились принять участие в исследованиях по экспериментальному лечению COVID-19.

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