Ученые обнаружили крыс, зараженных COVID-19: исследование

Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе, в Нью-Йорке (США) живет столько же крыс, сколько людей и некоторые из них являются носителями вариантов вируса, вызываемого COVID-19.

Об этом пишет USA Today.

Однако пока не до конца понятно, как крысы заразились SARS-CoV-2 и представляют ли они особую опасность для здоровья человека.

По словам ученых, теоретически тот факт, что крысы могут подхватить вирус от людей, означает, что они могут передать его обратно человеку.

Известно, что другие животные заразились коронавирусом от людей, в том числе олени, выдры, хорьки, хомяки, гориллы, кошки, собаки, львы и тигры. Миллионы норок, выращенных на фермах, были убиты в начале пандемии, чтобы предотвратить заражение людей.

Нет никаких доказательств того, что эти животные вызвали вспышку пандемии среди людей, но вероятность передачи существует, особенно среди животных, тесно контактирующих с людьми.

После того, как в Гонконге и Бельгии заподозрили, что крысы являются носителями вируса SARS-CoV-2, федеральные исследователи объединились с несколькими учеными, чтобы изучить норвежских крыс, составляющих большинство популяций диких крыс в Нью-Йорке.

В период с 13 сентября по 16 ноября 2021 года, когда дельта-вариант циркулировал среди жителей Нью-Йорка, исследователи собрали 79 крыс из трех мест в Бруклине (округ в городе Нью-Йорк – ред.).

Согласно исследованию, 15 крыс показали признаки заражения COVID-19. По словам Сю-Фен Вана, участвовавшего в исследовании эксперта по патогенам из Университета Миссури, двое из них были инфицированы во время исследования, хотя они не проявляли никаких явных симптомов.

Затем исследователи взяли крыс Sprague Dawley и заразили их в лаборатории разными вариантами SARS-CoV-2, показав, что они могут быть инфицированы вариантами альфа, дельта и омикрон.

Пока непонятно, продолжает ли вирус циркулировать среди крыс Нью-Йорка, или сейчас он передается среди крыс, а не от человека к животному.

Это не первый случай, когда грызуны в Нью-Йорке оказались возбудителями болезней. Так, в 2015 году было показано, что городские крысы переносят блох, которые теоретически могут заразиться чумой и перенести ее. А в 2018 году было обнаружено, что мыши, живущие в подвалах многоквартирных домов в Нью-Йорке, переносят болезнетворные бактерии, устойчивые к антибиотикам жуков и ранее неизвестные вирусы.

Как крысы заразились SARS-CoV-2?

Крысы, живущие в канализации, могли заражаться вирусом воздушно-капельным путем или, например, косвенной передачей через загрязненные человеческие пищевые отходы.

Правительство США проводит исследовательские проекты, чтобы лучше понять, как вирус SARS-CoV-2 ведет себя у животных, как он перемещается между животными и людьми.

Напомним, в США проголосовали за рассекречивание информации о происхождении Covid-19.

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