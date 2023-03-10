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В Ровенской области вспышка коронавируса: стремительно растет количество инфицирований и смертельных случаев

Автор
Надежда ПонькоНадежда Понько
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
1 мин
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В Ровенской области вспышка коронавируса: стремительно растет количество инфицирований и смертельных случаев

Фото: Associated Press

Среди заболевших за последнюю неделю 82 ребенка.

Среди числа больных коронавирусом в Украине лидирует Ровенщина. Там уже 5 летальных случаев и более тысячи новых больных только за последнюю неделю, сообщают журналисты ТСН.

Такие показатели на 30% больше уровня заболеваемости COVID-19 по сравнению с прошлой неделей, отметили в местной ОВА.

Врачи говорят, сейчас активно циркулирует чрезвычайно заразный штамм "Омикрон". Следовательно, призывают тех, кто имеет симптомы и подтвержден диагноз, воздерживаться от походов в людные места, потому что хотя "Омикрон" по течению легче — все равно опасен, особенно для пожилых людей или имеющих хронические заболевания.

В области вакцинирована только половина населения и только 10% делали буферную дозу.

Напомним, что вакцинация – единственный действенный способ защититься от тяжелого течения коронавирусной болезни.

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Дата публикации
Просмотры
748
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