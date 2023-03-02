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Мутированный штамм коронавируса "Кракен" зафиксирован еще в двух областях Украины

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Мутированный штамм коронавируса "Кракен" зафиксирован еще в двух областях Украины

Фото: Associated Press

Штамм зарегистрировали уже в шести регионах.

Мутацию варианта штамма коронавируса Omicron XBB.1.5, известный как "Кракен", обнаружили еще в двух областях Украины: на Львовщине и Черкасщине.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

У пациентов мутацию подтвердили по результатам секвенирования.

"Секвенирование подтвердило вариант Omicron XBB.1.5 еще в двух областях страны – Черкасской и Львовской. Благодаря работе секвенатора и команды наших специалистов удалось обработать почти тысячу образцов", — рассказала заведующая референс-лабораторией по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусным и особо опасным патогенам.   ЦОС Ирина Демчишина.

К слову, "Кракен" зафиксировали уже в 6 областях: Сумской, Закарпатской, Тернопольской, Одесской, Черкасской и Львовской.

Отмечается, что штамм передается от человека к человеку быстрее, чем "Омикрон". Впрочем, имеет легкое течение болезни. Медики советуют вакцинироваться и делать бустерные прививки.

Напомним, первый случай заболевания "Кракеном" зарегистрировали в конце января 2023 года в Сумской области. Муж уже выздоровел, его состояние было средне тяжелым.

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Дата публикации
Просмотры
1087
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