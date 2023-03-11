В США проголосовали за рассекречивание информации о происхождении Covid-19

В пятницу, 10 марта, Палата представителей США единогласно проголосовала за рассекречивание информации о возможных связях между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией COVID-19.

Об этом пишет CNBC.

Перед этим в марте Сенат единогласно проголосовал, чтобы директор национальной разведки США Аврил Хейнс рассекретил информацию о происхождении вируса.

Одобренный законопроект был направлен в Белый дом, где американский президент Джо Байден должен подписать его, или наложить вето.

Covid впервые обнаружили в Ухане в 2019 году, до сих пор неизвестно, как вирус распространился среди людей. Ученые все еще спорят о том, происходит ли коронавирус от инфицированного животного, передавшего вирус людям, или была утечка вируса из лаборатории в Ухане.

Эти попытки Конгресса по рассекречиванию разведданных о происхождении коронавируса были сделаны после заключения министерства энергетики с "низкой степенью достоверности" о том, что вирус, скорее всего, вышел из лаборатории в китайском Ухане по причине несчастного случая в 2019 году.

Минэнергетики США являются одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества Штатов.

Федеральное бюро расследований также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории в Ухане.

В 2021 году Джо Байден приказал разведывательному сообществу предоставить обновленный анализ того, как возникла пандемия.

Республиканцы Палаты представителей призвали бывших и нынешних должностных лиц здравоохранения дать показания о происхождении пандемии.

Китай отрицает, что утечка вируса была из лаборатории. Но США и 12 других стран подвергли резкой критике отчет ВОЗ, поскольку эксперты, которые его написали, не имели доступа к полным оригинальным данным и образцам.

Напомним, еще в двух областях Украины зафиксировали мутированный штамм коронавируса "Кракен".

Читайте также: