Пандемия коронавируса: ВОЗ озвучила неожиданный прогноз

В мире скоро завершится пандемия коронавируса, для этого сложилась более подходящая ситуация.

Смертность от коронавируса на прошлой неделе была самой низкой с марта 2020 года.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреес, пишет Reuters.

"Сейчас лучшее время, чтобы положить этому конец", — заявил он.

Однако страны должны тщательно пересмотреть свою политику и усилить ее по отношению к коронавирусу и будущим вирусам, а также вакцинировать 100% своих групп высокого риска и продолжать тестирование на вирус.

ВОЗ предупредила о возможности будущих волн вируса и заявила, что страны должны поддерживать достаточные запасы медицинского оборудования и медицинских работников.

Ранее стало известно, что в Украине отмечается увеличение количества больных COVID-19 и госпитализаций из-за этого. В настоящее время зафиксировано 11,5 тысяч больных коронавирусом, а в больницах находятся более 3 тысяч пациентов.

А в Китае закрыли на карантин 21-миллионный город Чэнду через COVID-19. Таким образом власти хотят сдержать вспышку коронавируса.

После коронавируса и оспы обезьян миру грозит новый вирус

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