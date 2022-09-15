Симптомы "ковида" снова изменились: в Киеве за две недели резко увеличилось количество COVID-больных

В Киеве за месяц количество случаев заболевания коронавирусом выросло более чем в 7 раз, за две последние недели — вдвое.

В Киеве на прошлой неделе коронавирусом инфицировались 2 278 человек. Месяц назад, за неделю с 8 по 14 августа, было зарегистрировано 316 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19.

Об этом информирует КГГА.

Количество тяжелых случаев, нуждающихся в стационарном лечении, также увеличивается. Так, на сегодняшний день в больницах столицы взрослых пациентов с COVID-19 находится вдвое больше, чем в начале сентября, а детей – вчетверо больше.

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Врачи отмечают изменения в основных симптомах болезни : если раньше в большинстве своем это было повышение температуры, насморк, кашель, пневмонии, то сегодня болезнь в легких формах может сказываться на расстройствах кишечно-желудочного тракта.

В сложных случаях коронавирус начинает "бить" по сердечно-сосудистым и сосудисто-мозговым системам и даже проявляться инсультом или инфарктом.

"И все это возможно на фоне нормальной температуры тела. Лучшей профилактикой COVID-19 и его тяжелыми последствиями остается вакцинация, а также соблюдение противоэпидемических мер", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине набирает обороты коронавирус — за неделю зафиксировано более 16 тысяч случаев.

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