В Украине стало больше "желтых" зон: где ослабили карантин

В "красной" зоне карантина находятся пять регионов.
Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны. По состоянию на 14 февраля к "желтому" уровню эпиднебезопасности вернулся Киев, который накануне был "оранжевым".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные на сайте министерства.
Согласно информации, показатели желтой зоны имеют Полтавская, Харьковская области и Киев. В "красной" зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Остальные регионы, "оранжевый".
В целом уровень заболеваемости в Украине составляет 1256 при норме менее 75 на 100 тысяч населения.
Отметим, что коронавирус в Киеве немного пошел на убыль. По состоянию на утро 14 февраля в Киеве зафиксировано 2293 новых случая коронавируса в сутки. Это на 112 случаев меньше чем 13 февраля (2405 случаев коронавируса).
Напомним, из-за ухудшения эпидситуации от 24 января "красный" уровень опасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января — в Ровенской области. Еще в трех областях – Закарпатской, Хмельницкой и Луганской – "красный" уровень начал действовать с 11 февраля.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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