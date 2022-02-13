Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 февраля

За сутки заболело 1961 детей и 329 медработников.
В Украине по состоянию на утро 13 февраля 2022 года зафиксировано 24 518 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 140 человек, 8 288 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 525 700 человек;
- выздоровело – 3 779 057 человек;
- летальных исходов – 102 808;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 034 214.
Также за сутки 36453 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 10 363 человека, вторую дозу – 16 369 человек, дополнительную дозу получили 300 человек, бустерную дозу – 9 421 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 572 036 человек, из них получили первую дозу – 15 572 034 человека, получили две дозы – 14 949 233 человека, получили дополнительную дозу – 23 653 человека, бустерную дозу – 563 038 человек. В общей сложности проведено 31 107 958 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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