В Украине в 8 регионах обнаружен штамм "Омикрон": список

В Украине в 8 регионах обнаружен штамм "Омикрон": список

Заболевание обнаружено методом ПЦР-тестирования.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, где именно в Украине зафиксированы случаи заболевания на "Омикрон". Появление штамма обнаружили в 8 регионах.

Об этом пишет РБК-Украина.

По словам Ляшко, на 18 января в Украине подтвержден "Омикрон" в 8 регионах, в частности:

Киев,

Днепропетровская область,

Житомирская область,

Киевская область,

Одесская область,

Полтавская область,

Тернопольская область,

Львовская область.

"Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины"", — отметил министр.

Напомним, правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.

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