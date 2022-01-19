В Украине в 8 регионах обнаружен штамм "Омикрон": список

Заболевание обнаружено методом ПЦР-тестирования.
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, где именно в Украине зафиксированы случаи заболевания на "Омикрон". Появление штамма обнаружили в 8 регионах.
Об этом пишет РБК-Украина.
По словам Ляшко, на 18 января в Украине подтвержден "Омикрон" в 8 регионах, в частности:
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Житомирская область,
- Киевская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Тернопольская область,
- Львовская область.
"Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины"", — отметил министр.
Напомним, правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.
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