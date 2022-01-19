Категория
Коронавирус
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Украине в 8 регионах обнаружен штамм "Омикрон": список

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине в 8 регионах обнаружен штамм "Омикрон": список

УНІАН

Заболевание обнаружено методом ПЦР-тестирования.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, где именно в Украине зафиксированы случаи заболевания на "Омикрон". Появление штамма обнаружили в 8 регионах.

Об этом пишет РБК-Украина.

По словам Ляшко, на 18 января в Украине подтвержден "Омикрон" в 8 регионах, в частности:

  • Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Житомирская область,
  • Киевская область,
  • Одесская область,
  • Полтавская область,
  • Тернопольская область,
  • Львовская область.

"Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины"", — отметил министр.

Напомним, правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.

Читайте также:

Следующая публикация