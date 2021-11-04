В Одессе мошенники требуют от пациентов с COVID-19 деньги за кислород — волонтер

Аферисты отправляют номер банковской карты с суммой.
В Украине активизировались мошенники, пытающиеся выманить деньги из зараженных COVID-19 пациентов за кислород.
Об этом сообщила директор благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook.
По словам волонтера, уже троим ее подопечным позвонили по телефону с требованием срочно вернуть кислород в фонд из-за "долгого пользования".
Еще двум подопечным фонда "Корпорация монстров" позвонили по телефону и потребовали "заплатить 5000 грн за кислород".
"И даже карточку сбросили. Неделю назад позвонили по телефону от моего имени нашей дарительнице и попросили от моего имени 15 тысяч на срочный сбор. Откуда они берут телефоны (база наша закрытая), или отслеживают, когда на такси отправляем или опять же это хорошие соседи пациентов – пытаемся разобраться", – написала она.
Екатерина Ножевникова напомнила, что кислород COVID-пациентам предоставляется бесплатно и никто не может требовать денег у больных, и такой пункт прописан в договоре, который подписывает каждый подопечный благотворительного фонда.
Ранее сообщалось, что большинство ковидных госпиталей сейчас ощущают перебои с кислородом. При этом, чтобы вылечить больного с Дельта-штаммом – его нужно вдвое больше.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев коронавируса (это новый максимум за все время пандемии), в течение суток от COVID-19 умерло 699 человек, 12464 пациента выздоровели.
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