Коронавирус может стать сезонным гриппом: ученый назвал условие

Ученый считает, что Украина должна создать свою вакцину.
Для того чтобы коронавирус в мире проходил с интенсивностью обычного сезонного гриппа, должно быть вакцинировано 70% населения.
Об этом в эфире одного из телеканалов сказал ученый-биохимик Сергей Комиссаренко.
Ученый подчеркнул, что вакцинация – это единственный метод борьбы с вирусными заболеваниями. И только тогда, когда большинство населения в мире будет вакцинировано, заболевание COVID-19 будет проходить, как обычный сезонный грипп.
"В Украине только 20% людей вакцинированы, что очень мало. Когда в Украине будет 70%, тогда мы увидим, что в конце концов этот вирус может перейти из пандемического в эндемический, то есть будет таким, как вирус гриппа", — объяснил Сергей Комисаренко.
Ученый подчеркнул, что сейчас много прототипов вакцин от коронавируса. По его мнению, свою вакцину должна создать и Украина.
"Нужно создавать по современным технологиям, и самой перспективной является технология на основе матричных РНК. Мы знаем о таких вакцинах, это — Pfizer и Moderna", — подчеркнул ученый.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.