Рада увеличила расходы на закупку кислородных станций для COVID-больниц

"За" проголосовали 336 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5460 об увеличении расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций в больницах.

Решение 4 ноября поддержали 336 народных депутатов.

Автором законопроекта стал депатат "Голоса" Инна Совсун. Она убеждена, что именно установка кислородных станций – это единственный способ обеспечить кислородной независимостью больницы в Украине. К слову, Совсун после голосования призвала спикера парламента Руслана Стефанчука безотлагательно подписать документ.

Принятый нардепами документ вносит изменения в государственный бюджет Украины на 2021 год, а также создает новую бюджетную программу "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения".

Обеспечение опорных больниц кислородными станциями позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.

Как сообщалось, в Украине два завода по производству медицинского кислорода временно приостанавливали работу из-за регламентных работ на 10-15 дней. Еще у одного производителя в западной Украине возникли технические неисправности. Впрочем, в начале этого месяца они заработали на полную мощность.

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