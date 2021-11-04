Каждый день умирает 40-60 больных: Кличко рассказал о тревожной ситуации с COVID

Каждый день умирает 40-60 больных: Кличко рассказал о тревожной ситуации с COVID

Среди умерших нет ни одного привитого от коронавируса.

В Киеве в течение этой недели ежесуточно от осложнений коронавируса умирает от 40 до 60 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам городского головы, среди умерших – ни одного вакцинированного от коронавируса.

"Ситуация с распространением вируса в стране в целом достаточно тревожная. Украина сегодня – третья в мире и вторая в Европе по смертности от недуга. В Киеве на этой неделе – от 40 до более 60 летальных случаев в сутки. За прошедшие сутки, например, 41 смерть, в том числе умер 8-летний мальчик", – рассказал он.

Ежедневно в Киеве в больницы попадает более полутысячи человек, из которых 90% — не имеют прививки от COVID-19. Кличко еще раз призывает вакцинироваться, чтобы остановить стремительное распространение недуга.

"Практически заполнены все реанимации в наших больницах. Заполнены 70% коек с кислородом. Как отмечают медики, в эту волну коронавируса больницы нуждаются в три раза больше кислорода, чем в предыдущей волне. Мы делаем все возможное. 88% коек в медучреждениях столицы", – рассказал Виталий Кличко.

Как сообщалось, максимум новых случаев заболевания в сутки с начала пандемии обнаружили накануне — 27 377. Выздоровели почти 12,5 тысячи человек. С осложнениями коронавируса госпитализировали 5472 больных. Не пережили недуг 699 украинцев.

В Киеве на утро 4 ноября зафиксировано 1836 новых случаев коронавируса в сутки — это на 188 случаев меньше, чем 3 ноября (2024 случая коронавируса). Умер 41 человек.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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