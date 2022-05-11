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Билла Гейтса не обошел коронавирус

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Билла Гейтса не обошел коронавирус

Фото: Associated Press

Основатель компании Microsoft получил положительный тест на COVID-19.

Американский бизнесмен и филантроп, основатель компании Microsoft и благотворительного фонда Gates Foundation Билл Гейтс заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил во вторник, 10 мая, в своем микроблоге в Twitter.

"Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не поправлюсь", — написал он.

Гейтс также сообщил, что полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины.

Предприниматель добавил, что основаный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнерами и сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.

Напомним, в начале 2022 года Билл Гейтс заявил, что пандемия COVID-19 пойдет на убыль сразу после всплеска нового штамма коронавируса "Омикрон". По его прогнозу, COVID-19 в скором времени может стать сезонным заболеванием.

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