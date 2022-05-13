В Северной Корее смертельная вспышка COVID-19: Ким Чен Ын впервые надел маску

Власти КНДР сообщили, что шесть человек умерли от коронавирусной инфекции, около 18 тысяч — имеют симптомы заболевания.

В пятницу, 13 мая, в Северной Корее назвали количество инфицированных COVID-19. По официальным данным, которые объявлены впервые, 18 тысяч человек имеют симптомы заболевания, а шестеро - умерли от болезни.

Об этом сообщает издание Yonhap с ссылкой на государственное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на специальном совещании, посвященном распространению в стране коронавирусной инфекции, пообещал ликвидировать вспышку, назначив "максимально экстренные" проверки на вирус, нарушивший "фронт карантина" страны.

Во время встречи с чиновниками Ким Чен Ин впервые сфотографировали в одноразовой маске на лице. Раньше на таких встречах и других мероприятиях все, кроме лидера, носили маску.

После начала пандемии правительство Пхеньяна отклонило любую программу вакцинации против COVID-19, даже несмотря на предложения других стран.

Власти КНДР решили попытаться контролировать заражение, закрывая границы, и до недавнего времени заявляли, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания, хотя эксперты считают, что вирус присутствовал в стране уже давно.

Правительство Южной Кореи заявило, что снова предложило гуманитарную помощь своему северному соседу в ответ на новости о вспышке. Пхеньян пока не ответил.

Напомним, американский бизнесмен и филантроп, основатель компании Microsoft и благотворительного фонда Gates Foundation Билл Гейтс заразился коронавирусной инфекцией.

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