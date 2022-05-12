В аэропортах Евросоюза отменяют масочный режим: названа дата

Несмотря на ослабление карантинных требований из-за пандемии COVID-19, европейские авиакомпании смогут требовать одевать маску на борту своих самолетов.

В странах Евросоюза отменяют обязанность носить маску в аэропортах. Такие ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, перестанут действовать с понедельника, 16 мая.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

Такое решение в сообщении назвали "большим шагом вперед по стандартизации воздушного транспорта". Это ослабление правил здравоохранения произошло, когда аппетит европейцев к путешествиям, ограниченный в течение двух лет пандемии, набирает обороты.

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В то же время, в EASA напомнили, что маска для лица остается одним из лучших средств защиты от передачи COVID-19, особенно для уязвимых людей. В Агентстве добавили, что требования относительно масок на борту самолетов "будут меняться в зависимости от авиакомпании".

В частности, уже известно, что в Германии, наиболее густонаселенной стране ЕС, заявили, что обязанность носить маску в самолетах отменена не будет. Такие требования будут действовать на борту самолетов авиакомпании Lufthansa.

Напомним, американский бизнесмен и филантроп, основатель компании Microsoft и благотворительного фонда Gates Foundation Билл Гейтс заразился коронавирусной инфекцией.

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