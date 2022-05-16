Вспышка коронавируса в Северной Корее: Ким Чен Ын для борьбы с болезнью привлекает армию

Вспышка коронавируса в Северной Корее: Ким Чен Ын для борьбы с болезнью привлекает армию

Коммунистический диктатор КНДР не удовлетворен тем, как поставляют лекарственные препараты из государственного резерва в аптеки.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для стабилизации поставок медикаментов в аптек столицы на фоне вспышки COVID-19, о которой официально было объявлено недавно.

Об этом в понедельник, 16 мая,сообщило агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Накануне, 15 мая, политбюро ЦК Трудовой партии Кореи созвало экстренное консультативное совещание для обсуждения мер по предотвращению эпидемии коронавирусной инфекции. На заседании председательствовал Ким Чен Ин.

Лидер КНДР раскритиковал темпы поставки лекарственных препаратов в аптеки, хотя Политбюро издало "экстренный приказ о немедленном выпуске и своевременных поставках лекарств из госрезерва" и "приказ всем аптекам перейти на круглосуточный режим работы".

Чтобы ускорить процесс, Ким Чен Ын издал приказ "о немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии".

По информации издания, за прошедшие сутки от последствий заболевания, вызванного коронавирусом, в КНДР умерло еще восемь человек и общее число смертей достигло 50. В воскресенье, 15 мая, медики обнаружили 392 920 человек с симптомами лихорадки. Общее количество таких пациентов составило 1,21 млн, из них не менее 564 860 еще проходят лечение, а более 648 630 полностью выздоровели.

Ранее после начала пандемии правительство Пхеньяна отклонило любую программу вакцинации против COVID-19, даже несмотря на предложения других стран.

Власти КНДР решили попытаться контролировать заражение, закрывая границы, и до недавнего времени заявляли, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания, хотя эксперты считают, что вирус присутствовал в стране уже давно.

Напомним, 13 мая власти КНДР сообщили, что шесть человек умерли от коронавирусной инфекции, около 18 тысяч — имеют симптомы заболевания.

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