В Pfizer сообщили, когда будет готова вакцина от штамма "Омикрон"

В Pfizer сообщили, когда будет готова вакцина от штамма "Омикрон"

В настоящее время компании работают над ее разработкой.

Фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech сообщают, что в марте может начаться поставка вакцины, которая будет противодействовать новому штамму "Омикрон".

Об этом говорится на сайте издания The Wall Street Journal.

В компании, как пишет издание, отмечают, что продолжают работать над ее разработкой.

"Компании продолжают работать над разработкой специфической вакцины против Omicron. Ожидают, что она будет доступна уже в марте 2022 года в случае, если потребуется адаптация для дальнейшего повышения уровня и продолжительности иммунной защиты", — сообщает издание.

Как сообщалось ранее, Moderna заявляла, что новая вакцина против варианта коронавируса под названием "Омикрон" может быть создана уже в начале 2022 года.

Напомним , новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой "Омикрон".

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