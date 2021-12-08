Производитель вакцины сообщил, сколько доз требуется для нейтрализации "Омикрона"

Третья доза вакцины Pfizer-BioNTech в 25 раз повышает уровень титра антител, нейтрализующих вирус.

Компания Pfizer опубликовала результаты лабораторных исследований, свидетельствующих о том, что после третьей дозы вакцины уровень титра антител возрастает в достаточном количестве, чтобы нейтрализовать вирус варианта "Омикрон".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте производителя вакцины Pfizer-BioNTech.

Как показали полученные в результате исследования данные, средний геометрический титр (GMT) нейтрализационного антитела против варианта "Омикрон" составлял 154 (после трех доз), 398 против варианта "Дельта" (после трех доз) и 155 против начального штамма (после двух доз). .

В сообщении подчеркнули, что после третьей дозы вакцины уровень титра антител, нейтрализующих вирус, возрастает в 25 раз по сравнению с двумя дозами против "дикого" или начального и других вариантов COVID-19.

В то же время, поскольку 80% эпитопов в спаечном белке коронавируса не подвержены мутациям в варианте “Омикрон”, две дозы могут защитить от тяжелого течения заболевания.

Производители вакцины сообщили, что третью дозу вакцины можно вводить людям старше 18 лет не ранее, чем через 6 месяцев после получения второй дозы. Однако людей с иммунодефицитом бустерной дозой можно прививать уже через 4 недели.

В компании также сообщили о разработке отдельной вакцины против варианта "Омикрон" для повышения уровня и продолжительности защиты от него.

Напомним, что бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna оказались наиболее эффективными из всех, используемых в Британии, согласно новому исследованию.

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