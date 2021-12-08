Коронавирус в Днепропетровской области: сколько новых случаев зафиксировали 8 декабря

Больше всего случаев обнаружили в Кривом Роге.
В Днепропетровской области за сутки, 8 декабря, зафиксировали 358 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Больше всего случаев инфицирования выявили в Кривом Роге – 112, в Днепре – 52, в Новомосковске – 28, в Каменском – 25. За сутки от недуга выздоровели 1924 местных жителей.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 236 014 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 215 313 человек, умерли – 8214.
Напомним, что в Украине зафиксировали 9371 новый случай коронавируса за сутки. От COVID-19 умерли 450 человек, 26 804 пациента выздоровели.
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