Ученые заявили о новой "невидимой" мутации "Омикрона", которую не обнаруживают ПЦР-тесты

Неофициально некоторые исследователи называют новый вариант "Стелс-Омикроном".

Ученые говорят, что обнаружили невидимую мутацию нового штамма "Омикрон", которую невозможно отличить от других вариантов с помощью ПЦР-тестов.

Об этом информирует The Guardian.

Невидимый вариант имеет много общих мутаций со стандартным "Омикроном", но в нем отсутствуют конкретные генетические изменения, которые позволяют использовать лабораторные ПЦР-тесты для выявления возможных случаев инфицирования.

Этот вариант может быть идентифицирован как штамм "Омикрон" с помощью геномного тестирования, но возможные случаи не будут обнаружены с помощью обычных тестов ПЦР, которые дают более быстрые результаты.

Исследователи говорят, что пока еще неизвестно, будет ли новая форма "Омикрона" распространяться так же, как и стандартный вариант, но "скрытая" версия генетически отлична, и поэтому может вести себя по-разному. Скрытый вариант был впервые обнаружен среди геномов COVID, представленных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады. Неофициально некоторые исследователи называют новый вариант "Стелс-Омикроном".

Ранее врач Евгений Комаровский предположил, что новый штамм коронавируса "Омикрон", вероятно, уже в Украине. Однако, по данным Минздрава, новый штамм коронавируса "Омикрон" по состоянию на 6 декабря на территории Украины не обнаружен.

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