У Pfizer повідомили, коли буде готова вакцина від штаму "Омікрон"

У Pfizer повідомили, коли буде готова вакцина від штаму "Омікрон"

Наразі компанії працюють над її розробкою.

Фармацевтична компанії Pfizer та її німецький партнер BioNTech повідомляють, що у березні може розпочатися постачання вакцини, яка буде протидіяти новому штаму "Омікрон".

Про це йдеться на сайті видання The Wall Street Journal.

У компанії, як пише видання, зазначають, що наразі продовжують працювати над її розробкою.

"Компанії продовжують працювати над розробкою специфічної вакцини проти Omicron. Очікують, що вона буде доступною вже у березні 2022 року у разі, якщо буде потрібна адаптація для подальшого підвищення рівня та тривалості імунного захисту", - повідомляє видання.

Як повідомляли раніше, Moderna заявляла, що нова вакцина проти варіанту коронавірусу під назвою "Омікрон" може бути створена вже на початку 2022 року.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу під кодом B.1.1.529 виявили у Південній Африці 11 листопада. Перші підтверджені випадки зараження датуються 24 листопада. Штам назвали грецькою літерою "Омікрон".

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