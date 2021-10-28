В Минздраве утвердили список медицинских противопоказаний для вакцинации от COVID-19

В Минздраве утвердили список медицинских противопоказаний для вакцинации от COVID-19

Украинцы смогут получить от врача официальную справку, что им противопоказана прививка вакциной от коронавируса.

Министерство здравоохранения определило 16 причин для отказа от вакцинации (постоянной или временной) от коронавируса или проведения ее с осторожностью. Украинцы смогут получить справку о противопоказаниях для прививки в начале ноября.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

В соответствующем документе МОЗ указаны типы противопоказаний, которые могут быть абсолютными, если существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции, или с оговорками (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками.

Противопоказания могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если существует возможность прививки другим типом вакцины – справка не предоставляется).

Михаил Радуцкий привел некоторые примеры противопоказаний:

диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие);

следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna);

для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью.

В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с осторожностью. В каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач.

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Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября. Соответствующий документ можно будет сгенерировать в приложении "Дия". В то же время Минздрав будет проводить проверки таких справок, чтобы "у злоумышленников не возникло соблазна их подделывать".

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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