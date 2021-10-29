"Спаси меня, здесь женщина умерла": житель Тернопольской области из-за COVID-19 одновременно потерял мать и бабушку

Перед смертью 60-летняя больная женщина просила ее спасти, потому что рядом с ней умер человек.

Житель Тернопольщины Юрий Доробало рассказал жуткую историю, как из-за коронавируса он потерял сначала мать, а на следующий день умерла и его бабушка.

Об этом пишет издание ternopoliany.te.ua.

Юрий родом из городка Гусятин Тернопольской области. 26 октября в реанимационном отделении коронавирусной больницы скончалась его 60-летняя мать, а на следующий день в другой реанимации и 85-летняя бабушка.

Мужчина рассказал, что он переболел COVID-19 в легкой форме. Однако впоследствии его матери стало плохо.

"19 октября она мне говорит, что ей стало плохо, что она дышать не может. Мама еще вечером сказала, что мол завезешь меня завтра к семейному врачу, а ночью у нее из носа пошла кровь. У мамы была нарушена речь, только сказала, что языка не чувствует. Я измерил температуру, то у нее была 36, 6. Я вызвал скорую, сказал, что болел коронавирусом, а врачи на скорой говорят, что скорее всего у мамы инсульт, хотя сатурация была всего 52", – рассказал мужчина.

Юрий Доробало вспоминает, что сначала женщину госпитализировали в одну больницу, однако там медики не смогли подтвердить COVID-19, впоследствии женщину доставили в другое медицинское учреждение, там у нее диагностировали коронавирус. Женщину госпитализировали в реанимацию из 90% поражений легких, где она находилась под аппаратом ИВЛ.

В семье также была и 85-летняя бабушка, которая не могла самостоятельно ходить. Перед госпитализацией мать Юрия попросила его ухаживать за бабушкой. Мужчина заметил, что пожилая женщина начала отказываться от еды и к нее поднялась температура до 38,5. Он вызвал скорую. Прибывшие медики заявили, что они могут госпитализировать женщину при условии, если он ляжет с ней в COVID-отделение. Однако мужчина объяснил, что у него мать в реанимации и ему нужно ухаживать и за ней. Тогда врачи сказали писать мужчине отказ от госпитализации и объяснили, что они не могут сделать быстрый тест на коронавирус, поскольку его у них нет.

Юрий попросил друга купить ему этот тест. После того, как он сделал его бабушке, тот оказался положительным. Поскольку состояние женщины постоянно ухудшалось, мужчина снова вызвал медиков. Пока Юрий пытался спасти бабушку, 26 октября скончалась его мать. Врачи еще раз подчеркнули, что мужчина также должен ложиться с бабушкой в коронавирусное отделение, поскольку она сама не ходит и ей нужен уход. Однако Юрий объяснил, что ему нужно сначала похоронить мать. Мужчина вспоминает, что после похорон матери ночью не стало и его бабушки.

Юрий отмечает, что перед смертью его мать уже не могла говорить, однако написала ему последнее сообщение с просьбой спасти ее, потому что рядом умерла женщина.

" Мама уже звонить не могла, а написала мне, что "спаси меня, здесь женщина умерла". Я ей написал, что мол успокойся, ты под аппаратом, умерла женщина, а ты борешься уже 5 день. 26 октября мамы не стало в Теребовлянской больнице, а 27 октября в Гусятинской больнице скончалась бабушка", — написал мужчина.

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