В Одесской области более 2 тысяч больных COVID-19: статистика на 29 октября

От болезни скончались 77 человек.
За сутки, 28 октября, в Одесской области обнаружили 2 156 больных COVID-19. 77 человек умерли от осложнений, 176 пациентов поправились.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Больше всего больных в Днепропетровской области (2164). На втором месте Одесская область, на третьем — Львовская (1702).
Как отмечают в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:
заболели 189 346 человек,
выздоровели 148 277 пациентов,
умерли 4 011 граждан,
болеют 37058 жителей региона.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса – это рекордное количество с начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерло 648 человек, 9784 пациента выздоровели.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.