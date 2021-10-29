У кого риск смерти больше: ученые выяснили, кто из новорожденных защищен от коронавируса

У кого риск смерти больше: ученые выяснили, кто из новорожденных защищен от коронавируса

Женщины по своей природе больше передают антител именно девочкам.

Беременные женщины, которые перенесли коронавирус, передают больше антител девочкам, а не мальчикам.

Об этом пишет издание Science.

Так, ученые провели исследование, участие в котором приняли 68 будущих матерей. Каждая из них перенесла во время беременности COVID-19 в легкой или средней форме. Половина женщин была беременна девочками, другая половина — мальчиками.

В ходе исследования выяснилось, что женщины по своей природе больше передают антител именно девочкам. Мальчики получали от них иммунную защиту слабее. При этом ни один из новорожденных впоследствии на коронавирусную инфекцию не заразился.

“Риск смертности и заболеваемости в перинатальном периоде и в младенчестве выше у мужчин, чем у женщин. Основная предрасположенность мужчин может быть связана с эволюционными различиями, которые происходят на протяжении беременности и в перинатальном периоде, но точные механистические различия, которые приводят к такому различному преимуществу выживаемости женщин, полностью не поняты. В соответствии с перинатальной уязвимостью мужчин в целом, младенцы и дети мужского пола хуже переносят инфекцию, вызванную тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным коронавирусом”, — пишет Science.

Напомним, что в Киеве от осложнений коронавирусной болезни скончалась 34-летняя учительница английского языка Ирина Шамота. За 11 дней до смерти она родила второго ребенка, но почти не успела его увидеть.

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