Вакцинальный бум и отсутствие масок: как в Херсоне соблюдают ограничения "злого" карантина

Вакцинальный бум и отсутствие масок: как в Херсоне соблюдают ограничения "злого" карантина

Горожане игнорируют правила.

Херсонская область стала первой в Украине областью, где официально введен "красный уровень" адаптивного карантина. Она будет в этой зоне до тех пор, пока Госкомиссия по ТЭБ и ЧС не примет решения, что уровень опасности в области упал до приемлемых значений.

По правилам "красной зоны" посетители ТРЦ, кафе, ресторанов и кинотеатров должны предъявлять COVID-сертификаты. Невакцинированных не должны пускать. В "красной" зоне разрешается людям посещать банки, заправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины без COVID-сертификатов.

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В то же время местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Корреспонденты ТСН.ua решили проверить, как работают эти правила на местах.

Людей на улицах Херсона не стало меньше, магазины и рестораны работают, а город живет обычной жизнью.

С начала карантина была паника, но все быстро закончилось. Люди успокоились.

На остановках общественного транспорта маски одевают не все. Только перед тем как зайти в маршрутку или троллейбус. В самом транспорте пассажиры свободно дышат. Водители маршруток иногда требуют у пассажиров быть в масках и занимать только сидячие места.

В супермаркете "Таврия" покупатели через одного в маске. При входе строго стоит антисептик. На кассе продавец просит "натянуть" маску. Больше никто замечаний не делает.

На дверях магазинов, в частности обувных, о карантине напоминает только вывеска.

"Устали за две недели. Злой этот карантин. Продажи упали существенно. Все пошли в Интернете покупать", — жалуется продавщица Светлана.

ТСН.ua

В аптеках без маски не обслуживают или просят приобрести у них на месте и заказать лекарства.

На детских площадках жизнь кипит. Родители общаются между собой, не соблюдая дистанцию. Масок, конечно, нет.

А школьников перевели на дистанционное обучение, чтобы не способствовать распространению болезни: после окончания каникул ученики не пошли в школу. Теперь они во дворах целыми компаниями отдыхают.

Херсонский государственный университет будет и дальше работать.

"Студенты могут попасть в университет только при наличии студенческого билета, а преподаватели и сотрудники – по сертификатам о прохождении полного курса вакцинации, справках о вакцинации или тестах, подтверждающих отсутствие заболевания СOVID-19. Вход в Херсонский государственный университет посторонними лицами запрещен", – написал ректор Александр Спиваковский в Facebook.

В пунктах прививки наблюдается ажиотаж. Самые большие очереди — в ТРЦ "Фабрика". Людей побуждает идти в центры вакцинации не страх перед болезнью, а карантинные ограничения.

Херсонец Андрей ждал более трех часов вакцинации.

“Сделал прививку. Хуже всего – ожидание. Людей много, шумно”, – сказал мужчина.

Министерство здравоохранения Украины

Как сообщалось, в Украине все больше людей болеет коронавирусом. Но если раньше его течение было в легкой форме, то сейчас больницы переполнены, а некоторые уже просто отказываются принимать пациентов из-за отсутствия мест. Вакцинация является доступной и бесплатной и способна защитить от тяжелого течения заболевания.

Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19, читайте здесь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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