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В Литве испытают новое лекарство от COVID-19

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В Литве испытают новое лекарство от COVID-19

https://ua.depositphotos.com/

Участниками клинических исследований будут три десятка пациентов.

В Каунасской клинической больнице (Литва) начинаются научные и клинические исследования лекарства от коронавируса, получившего название COVend.

Об этом пишет местное издание LRT.

Как сообщила руководительни проекта Вильма Трашкайте-Юшкявичене, в случае успешного проведения испытаний Литва станет одной из первых стран в мире, где будут предлагать пациентам лекарства против коронавируса.

Продолжительность проекта, в котором будут участвовать всего восемь стран Европы, составляет около 26 месяцев. Кроме Литвы, исследования будут проводить во Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Португалии, Германии и Словении.

Производителя препарата не разглашают. Всего в клинических исследованиях в Литве примут участие около 30 пациентов.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препарата Lagevrio ("Молнупиравир") для лечения COVID-19.

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