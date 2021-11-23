В Литве испытают новое лекарство от COVID-19

Участниками клинических исследований будут три десятка пациентов.
В Каунасской клинической больнице (Литва) начинаются научные и клинические исследования лекарства от коронавируса, получившего название COVend.
Об этом пишет местное издание LRT.
Как сообщила руководительни проекта Вильма Трашкайте-Юшкявичене, в случае успешного проведения испытаний Литва станет одной из первых стран в мире, где будут предлагать пациентам лекарства против коронавируса.
Продолжительность проекта, в котором будут участвовать всего восемь стран Европы, составляет около 26 месяцев. Кроме Литвы, исследования будут проводить во Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Португалии, Германии и Словении.
Производителя препарата не разглашают. Всего в клинических исследованиях в Литве примут участие около 30 пациентов.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препарата Lagevrio ("Молнупиравир") для лечения COVID-19.
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