Транспортные рейды: в полиции сообщили, сколько штрафов выписали за отсутствие COVID-сертификатов

Транспортные рейды: в полиции сообщили, сколько штрафов выписали за отсутствие COVID-сертификатов

Больше всего нарушителей зафиксировали в Киевской области.

Полиция выписала более 700 штрафов за отсутствие COVID-сертификатов. Таковы результаты транспортных рейдов, осуществлявшихся в течение месяца.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 23 ноября.

За этот период полиция провела более 90 тысяч проверок соблюдения карантинных ограничений во время пассажирских перевозок. Антилидерами по числу выявленных нарушений стали Киевская, Черкасская, Полтавская, Сумская и Винницкая области.

Напомним, что за нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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