Через пять месяцев после базового курса: Италия разрешила третью дозу COVID-прививки

Через пять месяцев после базового курса: Италия разрешила третью дозу COVID-прививки

В стране вакцинируют людей из уязвимых групп.

В Италии разрешили бустерную вакцинацию против коронавируса через пять месяцев после базового курса иммунизации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в Facebook.

"Бустерная доза имеет решающее значение для лучшей защиты нас и окружающих нас. После последнего вывода AIFA это можно будет сделать через 5 месяцев после завершения первого цикла", — подчеркнул руководитель итальянского министерства.

Он также призвал граждан делать прививки, "чтобы быть сильнее".

Напомним, в начале ноября в Италии заявили о начале четвертой волны COVID-19. В Италии третьей дозой вакцинируют только работников сферы здравоохранения, пожилых людей и людей из уязвимых групп. Впрочем, по словам министра Сперанца, правительство планирует прививать третьей дозой также людей из других возрастов.

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