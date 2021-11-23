У Литві випробують новітні ліки від COVID-19

У Литві випробують новітні ліки від COVID-19

Учасниками клінічних досліджень будуть три десятки пацієнтів.

У Каунаській клінічній лікарні (Литва) розпочинаються наукові та клінічні дослідження ліків від коронавірусу, які отримали назву COVend.

Про це пише місцеве видання LRT.

Як повідомила керівниця проєкту Вільма Трашкайте-Юшкявічене, у разі успішного проведення випробувань Литва стане однією з перших країн у світі, де пропонуватимуть пацієнтам ліки проти коронавірусу.

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Тривалість проєкту, в якому братимуть участь загалом вісім країн Європи, становить близько 26 місяців. Окрім Литви, дослідження проводитимуть у Франції, Італії, Угорщині, Румунії, Португалії, Німеччині та Словенії.

Виробника препарату не розголошують. Загалом у клінічних дослідженнях у Литві візьмуть участь близько 30 пацієнтів.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування препарату Lagevrio ("Молнупіравір") для лікування COVID-19.

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