В ЕС планируют сделать обязательной третью дозу вакцины и изменить срок действия COVID-сертификатов

С декабря, при условии подтверждения поправок, срок действия сертификата вакцинации будет составлять 9 месяцев, а не 12.

Европейская комиссия намерена сделать обязательной третью дозу вакцины от COVID-19. При этом делать ее придется по истечении срока от момента последней дозы, которая отныне, при условии подтверждения поправок, составит 9 месяцев, а не 12, как было раньше. Соответствующие изменения будут рассмотрены в начале декабря.

Об этом пишет Euractiv со ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что европейские чиновники рассматривают возможность внесения изменений по вакцинации, которые будут заключаться в получении третьей прививки в течение девяти месяцев после последней вакцинации. Ранее предлагалось — спустя 12 месяцев от последней дозы.

Соответствующее предложение Еврокомиссии проходит консультации между службами и будет представлено в начале декабря.

Пока не известно, какими будут правила для граждан третьих стран, которые захотят поехать в страны ЕС. Некоторые члены Еврокомиссии настаивают на обязательном проведении ПЦР-теста даже для вакцинированных.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат не менее 60% взрослого населения.