Почему коронавирус сейчас заразнее, чем годом ранее: мнение специалиста

Чтобы заразиться коронавирусом, достаточно одной капли аэрозоля от больного человека.

Заразиться коронавирусной инфекцией в 2021 году оказалось проще, чем годом ранее. Все дело в сильной контагиозности "Дельта"-штамма COVID-19.

Об этом в интервью изданию Tages-Anzeiger сообщил исследователь риска заражения вирусами Михаэль Ридикер, перевели "Факты".

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По словам исследователя, люди заражаются коронавирусом в большей степени через аэрозоли: капли, которые остаются в воздухе после того, как человек громко говорил, пел или кашлял.

“Еще год назад в результате проведенных исследований я пришел к выводу, что около 10% инфицированных переносят достаточное количество вируса, чтобы передать его через аэрозоли. В случае с "Дельта"-вариантом гораздо больше людей имеют сильно повышенную вирусную нагрузку. Это означает, что почти каждый третий инфицированный является сегодня высоко заразным и может довольно быстро заразить других людей в небольшом помещении при несоблюдении мер предосторожности”, — отметил медик.

Чтобы заразиться коронавирусом достаточно одной капли аэрозоля от больного человека. Однако куда большую опасность несут люди, которые разносят мелкие аэрозоли — они остаются в воздухе в течение длительного времени.

“Мои расчеты показывают, что во время первой волны супер распространителем был один из тысячи инфицированных. Сегодня таковым является примерно один из тридцати зараженных. Такой человек легко может заразить других аэрозольным путем. Для того, чтобы заразиться, достаточно уже нескольких минут общения с ним без маски в небольшом помещении, если он поет или очень громко разговаривает. Но даже если этот человек будет вести себя тихо, другие люди могут заразиться, находясь рядом в течение часа в небольшом офисе без маски”, — подчеркнул Михаэль Ридикер.

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