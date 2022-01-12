В США обнаружили редкий побочный эффект вакцины Johnson&Johnson: гражданам предлагают выбрать другой препарат

Побочные реакции организма могут проявляться как легкие синяки, крохотные кровяные пятна под кожей, или чрезмерное кровотечение.

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами (FDA) 11 января внесло изменения в сведения о вакцине против коронавируса Johnson & Johnson. Был добавлен побочный эффект препарата, предусматривающий редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности, кровотечения.

Об этом сообщает Reuters.

Также читайте В Украине рассмотрят вопрос о введении вакцинации детей с 5 лет

"Отчеты о побочных эффектах после применения вакцины Janssen COVID-19 по разрешению на экстренное использование свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации", — говорится в письме регулятора компании J&J.

Побочные реакции организма могут проявляться как легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. Возможно также необычное или чрезмерное кровотечение.

Ранее было известно о других побочных эффектах от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca, основанных на подобной платформе. В частности, с препаратами связывали нарушения свертываемости крови и низкий уровень тромбоцитов, известный как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Подобные рекомендации по вакцине Johnson & Johnson также были предоставлены со стороны других регуляторных органов, таких как Европейское агентство по лекарственным средствам EMA.

Кроме того, в прошлом месяце Центры контроля и профилактики заболеваний США порекомендовали американцам выбрать одну из двух других разрешенных вакцин против COVID-19 от компании Pfizer-BioNTech вместо однократного введения J&J из-за повышенного риска побочных эффектов этого препарата.

Напомним, ранее сообщалось, что именно можно найти в составе вакцин против коронавируса, разрешенных в Украине. Так, несмотря на слухи, ни в одной из них нет ртути.

Читайте также: