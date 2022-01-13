Как все начиналось: Данилов рассказал, как Украина узнала о коронавирусе

Как все начиналось: Данилов рассказал, как Украина узнала о коронавирусе

По словам политика, Китай собирался купить у нашей страны большую партию медицинских масок.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как украинские власти узнали о коронавирусе в начале 2020 года. По его словам, один из китайских олигархов хотел купить в нашей стране большую партию медицинских масок.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"О масках интересная история: чтобы вы понимали, у нас была оперативная информация о том, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил по телефону другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе, о большой закупке масок. Мы сразу на это отреагировали, потому что понимали, если китайцы уже просят о помощи, это очень у них серьезно", — рассказал Данилов.

Напомним, в своем интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил также глобальные планы российского президента Владимира Путина по Украине.

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