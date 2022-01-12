Исследователи обнаружили, что конопля предотвращает заражение коронавирусом: эффективна против всех штаммов

Исследователи обнаружили, что конопля предотвращает заражение коронавирусом: эффективна против всех штаммов

Исследователи говорят, что это не наркотические вещества, поэтому они безопасны для людей.

Исследования Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга в США показали, что конопли могут блокировать проникновение коронавируса в клетки человека. То есть каннабис фактически защищает от COVID-19.

Об этом пишет MedicalXpress.

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В ходе исследований с помощью техники химического скрининга ученые обнаружили, что пара каннабиноидных кислот связывается с белком SARS-CoV-2, блокируя важный этап процесса, используемого вирусом для заражения людей.

По данным исследователей, каннабиеролиновая кислота CBGA и каннабидиолиновая кислота CBDA соединяются со спайк-белком. Именно против него направлены все имеющиеся в настоящее время вакцины против коронавируса.

"Эти каннабиноидные кислоты в большом количестве содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли. Это не наркотические вещества и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей", — говорят исследователи.

Они также подчеркивают, что соединения конопли одинаково эффективны против всех вариантов коронавируса, включая штаммы "Дельта" и "Омикрон".

Напомним, Министерство здравоохранения разработало законопроект об обороте марихуаны. Так, Минздрав намерен наладить производство конопли для лекарств непосредственно в Украине, а не импортировать вещество из-за границы.

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