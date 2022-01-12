В ЕС заявили, что частые бустерные дозы против COVID-19 вредят здоровью

В ЕС заявили, что частые бустерные дозы против COVID-19 вредят здоровью

Бустерные дозы вакцины можно сделать не более двух.

Регуляторы Европейского Союза предупредили, что частые ревакцинации против коронавируса могут негативно отразиться на иммунной системе.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным агентства, повторные бустерные дозы каждые четыре месяца могут ослабить иммунную систему. " Бустерные вакцины можно сделать один раз, а может и дважды, их не нужно повторять постоянно" – сказал Марко Кавалери, руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцин EMA на брифинге во вторник.

В свою очередь, он порекомендовал делать между программами ревакцинации большие интервалы.

О том, что бустеры не помогут в защите от коронавируса, сообщали ранее в ВОЗ. Такой вывод сделали эксперты Технической консультативной группы ВОЗ.