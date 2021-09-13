COVID-19 атакует: одесских школьников отправили на дистанционное обучение

Количество больных растет.

В Одесской области 41 школьный класс перевели на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на заместителя директора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Сергея Дементьева.

Почти 870 детей временно будут учиться дома из-за заболевших коронавирусом одноклассников или учителей.

Только за последнюю неделю количество больных COVID-19 в регионе выросло на 23%.

Напомним, в Одессе прививать от COVID-19 начали прямо в школе. В городе привилась только половина педагогов, и этого будет мало, если Одесса попадет в "желтую" зону.

Выездные вакцинации будут организовывать, как только в школе соберется достаточное количество желающих получить прививку. Такая кампания даст свои результаты, надеются педагоги. Если на прошлой неделе в городе получили вакцину только 48% педагогов, то сейчас их уже 57%, и эта цифра будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 13 сентября, в Украине могут ввести "желтый" уровень эпидбезопасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

Новости Украины: в Виннице будут раздавать призы за прививки от коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку