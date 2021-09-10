Симптомы коронавируса "Дельта": израильский врач рассказал, как проявляется болезнь по дням

Медик также рассказал, как улучшить свое самочувствие.

Средняя продолжительность инкубационного периода COVID-19 составляет 5 дней с момента контакта с вирусом. Некоторые люди болеют бессимптомно. В других симптомы быстро исчезают и могут проявляться только несколько часов — чаще всего в виде кратковременного повышения температуры.

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Об этом рассказал врач из Израиля Итай Галь и описал течение болезни день за днем. Также медик дал советы, как облегчить состояние больного COVID-19, пишут "Вести. Израиль по-русски".

По словам врача, хоть коронавирус сначала поражает легкие, он может проникнуть также в сердце, почки, печень, мозг и кишечник. COVID-19 приводит к заболеванию сосудов и может спровоцировать образование тромбов, которые в свою очередь могут привести к инфаркту или инсульту.

В первые 2-5 дней после заражения обычно появляются симптомы, но иногда они возникают и через неделю. Часто у больных поднимается температура тела без кашля и одышки. Лихорадка не слишком высока — 37,8-38,5°С. У некоторых больных исчезают обоняние и чувство вкуса, в сочетании с другими симптомами или без них.

На 3-7 сутки после заражения COVID-19 продолжает протекать бессимптомно или с легкой симптоматикой, особенно у вакцинированных людей, говорит врач Итай Галь.

По его словам, у детей симптомы часто отсутствуют на всех стадиях болезни, но в других больных симптоматика нарастает, развивается вирусная пневмония, характерная для COVID-19. В таком случае усиливаются одышка и кашель, иногда — на фоне повышения температуры.

Критическими являются 5-6 дни, когда у пациентов заболевание переходит в тяжелую форму. Пневмония становится более выраженной, у больных появляются сильная одышки и кашель. Также у больных сильная слабость, и они не могут закончить фразы, это называется речевым диспноэ, говорит медик.

Через неделю после заражения большинство больных в тяжелом и среднем состоянии попадают в больницу. Одышка усиливается, и они начинают нуждаться в кислороде.

На 10 день в большинстве легкобольних полностью исчезают симптомы. Если такое состояние длится более 3 дней, их обычно освобождают от изоляции.

На 2 неделю у тяжелобольных развивается выраженная дыхательная недостаточность. Иногда такие больные нуждаются в интубации и подключении к аппарату ИВЛ. Состояние бессимптомных больных не меняется, а те, кто болел легко чувствуют улучшение состояния, вплоть до исчезновения симптомов.

В некоторых тяжелобольных на этом этапе развивается сепсис. Это опасное состояние с агрессивной реакцией иммунной системы (цитокиновый штормом), говорит израильский врач. Таких больных госпитализируют в отделение интенсивной терапии и иногда даже приходится подключать их к аппаратам, которые изаменяют работу сердца и легких. У некоторых больных в легком и среднем состоянии появляются боли в животе и диарея.

На 3 неделю у больных, имевших кашель, наступает значительное облегчение, частота кашля снижается до исчезновения. Тяжелобольные делятся на 2 основные группы: которые выздоровели и выписались, с назначением наблюдения и реабилитации в амбулаторных условиях, и те, чье состояние ухудшается.

Симптомы после выздоровления

После выздоровления симптомы коронавируса могут сохраняться. В частности, это потеря обоняния и чувства вкуса, лихорадка, кашель, одышка, боль в горле, голове и мышцах, слабость.

По словам врача, опрос, проведенный в Италии, показал, что у 87% людей еще сохранялось не менее одного симптома и через два месяца после выздоровления. В более половины опрошенных хранились три или более симптомов.

В любом случае о каждом новом симптоме, который появился, нужно сообщать своему врачу и получать от него рекомендации, отмечает Итай Галь.

Как улучшить самочувствие

Также израильский медик дал советы, как улучшить самочувствие.

Если вы переболели легко, но у вас есть еще кашель, то для его облегчение врач советует принимать безрецептурные сиропы. Но важно соблюдать указанную на упаковке дозировку, так как передозировка может привести к угнетению дыхания.

Больные COVID-19 часто испытывают утомляемость, слабость, головные и мышечные боли, как при гриппе. При этом надо позаботиться о достаточном питье и правильное питание. Можно также принимать обезболивающие.

Во время болезни и изоляции важно немного двигаться, если это не вызывает боль и одышку, считает врач. Это будет стимулировать кровообращение, задействует мышцы и ускорит выздоровление.

Во время заболевания COVID-19 могут появиться и многие другие симптомы, к легким относятся: понос (особенно у детей), боль в животе и сыпь, психические расстройства в форме спутанности мыслей, депрессии или нарушений концентрации внимания. Серьезными осложнениями являются поражение сердца и мозга. В любом случае о своем самочувствии нужно сообщать врачу и выполнять его рекомендации.

Напомним, врач из Львова назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта".

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