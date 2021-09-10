Черногория изменила правила въезда в страну

При пересечении границы COVID-сертификаты будут признаваться действительными при условии прохождения полного курса вакцинации.

В Черногории изменили правила въезда в страну — правительство приняло решение, что наличие одной прививки от COVID-19 будет недостаточным основанием для пересечения границы.

Об этом сообщила во время пресс-конференции министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

По ее словам, COVID-сертификат будет признаваться действительным, если его владелец прошел полный курс вакцинации и от времени последней прививки прошло 14 дней.

Также читайте Италия снова будет пускать украинских туристов: дата и условия въезда

Также избежать самоизоляции при въезде в страну можно тем лицам, которые предъявят результаты тестов — ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до представления, или быстрый тест на антиген (48 часов).

Новые правила въезда в Черногорию начнут действовать с 14 сентября.

Напомним, ранее Финляндия разрешила въезд только для вакцинированных от COVID-19. Правительство страны отменило возможность въезда с ПЦР-тестом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку