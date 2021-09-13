Пилотный проект: в Полтавской области проведут выездную вакцинацию пенсионеров

Участие в проекте принимают два села Полтавской области.

В двух селах Полтавской области проведут выездную вакцинацию от COVID-19 пожилых людей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Пилотный проект реализует Министерство здравоохранения совместно с ВОЗ и с ОО "Родители за вакцинацию". Эта инициатива внедряется в партнерстве с Европейским Союзом.

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Проект направлен на увеличение масштабов вакцинации пожилых людей в сельской местности и мотивации регионов к вакцинации пенсионеров. Участие в нем принимают два села Полтавской области — Гаркушинцы и Петровцы — с общим количеством населения 2180 человек, в том числе 1062 человека в возрасте от 60 лет.

После получения результатов будет рассмотрено решение о масштабировании этого проекта на другие регионы страны. Отмечается, что среди приоритетных групп сейчас в Украине вакцинировано лишь около 15% пожилых людей.

Напомним, что в Украине две дозы прививки от коронавируса получили уже более 4,8 млн человек.

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