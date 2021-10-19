В Черниговской области от коронавируса умер школьник

Парень имел сопутствующие заболевания.

От коронавируса умер девятиклассник из Корюковки на Черниговщине. Парень был учеником местной 4 школы.

Об этом сообщил мэр Корюковки Ратан Ахмедов, передает "Суспільне".

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По словам городского головы, парень имел сопутствующие заболевания.

"Мальчик имел сопутствующие заболевания, но коронавирус кто-то ему передал. А передал почему? Потому что нет коллективного иммунитета, нет соблюдения масочного режима", — сказал Ахмедов.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что подросток с субботы находился на лечении в областной детской больнице в Чернигове.

Напомним, за последние сутки от коронавируса умерли 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.

Также по состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса, 2852 человека были госпитализированы, а 7776 пациентов выздоровели.

Напомним, что предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован в апреле 2021 — это был 481 летальный случай в сутки. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки зафиксировали рекордную смертность от начала пандемии

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