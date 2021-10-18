Украина перестает быть "безопасной": Евросоюз может закрыть границы из-за вспышки коронавируса

По данным журналиста "Радио Собода" Рикарда Джозвяка, такое решение в ЕС могут принять уже на этой неделе.

Украина на этой неделе может быть исключена из списка безопасных стран, для граждан которых в Евросоюзе рекомендуется снимать ограничения на въезд из-за распространения коронавируса.

О таких намерениях сообщил в своем аккаунте в Twitter корреспондент "Радио Собода" Рикард Джозвяк.

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"Украина на этой неделе будет исключена из списка безопасных по COVID-19 третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС. Ее добавили в середине июля, но вспышка недавних случаев означает, что страна больше не будет входить в список", — написал Джозвяк.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, находится 16 стран, среди них — Украина.

Напомним, в страны Евросоюза граждане Украины имеют право попадать без вакцинации, но все же с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 15 июля.

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