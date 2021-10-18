Места в больницах Херсона переполнены, а пациентов с COVID-19 везут в соседние города

Больницы в городе не могут принимать больных.
В Херсоне ситуация с СOVID-19 критичная: койки для больных в медучреждениях заполнены почти на 100%, поэтому пациентов госпитализируют в соседние населенные пункты.
Об этом сообщил в видеообращении в Facebook и. о. заместителя городского головы Роман Головня.
"Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, это город Алешки и сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", — уточнил чиновник.
По его словам, кислорода для больных сегодня пока хватает.
Отметим, что первой стала "красной" Херсонская область. Жесткие карантинные ограничения там начали действовать с 15 октября.
"Красная" зона в Херсоне привела к транспортному коллапсу. Из-за карантина не выходят маршрутки, а на остановках общественного транспорта — длинные очереди.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контактцентра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.