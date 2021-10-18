Вакцинации бум: в Днепре после введения "красной" зоны люди массово идут прививаться от COVID-19

Вакцинации бум: в Днепре после введения "красной" зоны люди массово идут прививаться от COVID-19

Только утром около 500 человек в одном из центров иммунизации хотели сделать прививку.

В Днепре после введения "красной" зоны карантина произошел вакцинации бум. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Об этом пишет издание "Информатор".

Больше всего людей пришли на вакцинацию в культурно-деловой центр “Менора”. Предварительно, только утром около 500 человек хотели сделать прививку. В течение дня ситуация значительно не изменилась — на вакцинацию местные жители приходили буквально ежеминутно.

В других пунктах вакцинации, по данным издания, людей было тоже достаточно, однако меньше, чем в “Меноре”.

Идентичная ситуация и в Одессе, которая тоже оказалась в "красной" зоне. Там желающие сделать прививку атаковали центры вакцинации в преддверии введения ограничений.

К слову, с вакцинальным бумом столкнулись и в Херсонской области, которая тоже недавно "покраснела". Люди массово шли в центры вакцинации, в связи с чем медики физически не успевали принимать всех желающих. Некоторым людям в очередях даже становилось плохо.

Напомним, что в Харькове пациентов с низкой сатурацией отказываются госпитализировать.

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